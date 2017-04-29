Sivas'ta 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan İran uyruklu kişi tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen İran uyruklu Sajjad Mohammadpour (30), buradaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.





Nöbetçi mahkemeceutuklanan Mohammadpour, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi cezaevine gönderildi.





İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında, ilçe girişi yakınında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajda yapılan aramada el çantası içerisinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş ve İran uyruklu Sajjad Mohammadpour gözaltına alınmıştı.