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Sivas'ta 19 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 19 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 19 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gürün'de 2, Hafik'te 4, Suşehri'nde 2, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 2, Zara'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

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Yıldızeli, Şarkışla, Suşehri, Hafik, Gürün, Sivas
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