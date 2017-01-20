Sivas'ta 120 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Sivas'ta 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda karne dağıtım programı düzenlendi.



Programa Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında ilk olarak okul öğretmenleri ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, yarıyıl tatili öncesi büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür ederek, "İlimizde 9 bin öğretmenimiz 120 bin öğrencimiz ile yarıyıl tatiline girmiş bulunuyoruz. Öğrencilerin başarısı ailelerin ve öğretmenlerin gayretleri ile ortaya çıkmaktadır. Yarıyıl tatilini öğrencilerimiz iyi değerlendirmeli hem dinlenmeli hem de kitap okumayı ihmal etmemelidir." dedi.



Konuşmanın ardından sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıtan Vali Yardımcısı Zihni Yıldız öğrencilere tavsiyelerde bulundu. - SİVAS