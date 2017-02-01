Sivas'ta 11 Eski Polis, Fetö'den Tutuklandı

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 11 polis, tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen F.D, R.K, R.U, İ.E, F.A, B.Ş, A.A, S.E, E.T, İ.K ve Z.B. de tutuklanarak cezaevine kondu. Böylelikle operasyonda tutuklanan eski polis sayısı 19'a yükseldi.



17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 1 kişi İstanbul'da yakalandı, 4 kişinin ise arandığı belirtildi.



- Sivas