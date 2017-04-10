Sivas'ta 11 Bin Kişi İstihdam Edildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli seferberlik çağrısı sonrası Sivas'ta şu ana kadar 11 bin 38 kişinin istihdam edildiği açıklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı istihdam çağrısı sonrası Sivas'ta yapılan çalışmalarla şu ana kadar 11 bin 38 kişiye istihdam sağlandı. Valilikte düzenlenen İl İstihdam Kurulu toplantısında değerlendirmelerde bulunan Vali Davut Gül, 1 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında 11 bin 38 kişinin Sivas'ta istihdam edildiğini belirterek, "Bu sürecin nisan ve mayıs ayında artarak devam edeceğini ön görüyoruz. Sektörlere baktığımızda daha çok inşaat, hizmet ve sanayi sektörü sıralaması geliyor. Belediye başkanlığı, ticaret odamızın ve esnaf odasının diğer paydaşlarımızla beraber inşallah Sivas'ta iş isteyenlerin işe kavuşması, işçi isteyenlerin de yetişmiş, nitelikli iş gücüne kavuşması için bir yol haritası belirliyoruz. Çalışmalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Bu seferberliğe destek veren bütün Sivaslılara teşekkür ediyorum. Hem milli ekonomiye hem de geleceklerine destek vermiş oldular. 11 bin rakamının iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz" dedi.



- Sivas