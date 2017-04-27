Sivas'ta 105 Polis Açığa Alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 105 polis açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Sivas'ta ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 105 polis görevden uzaklaştırıldı. - SİVAS