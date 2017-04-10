Sivas Suşehri'nde Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Suşehri'nde uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişileri takibe aldı. Suşehri'nden Giresun Şebinkarahisar'a gittikleri belirlenen bir otomobil, ilçeye dönüşünde ekipler tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 8 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 910 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin Şebinkarahisar'da yaşayan M.C.A.'den temin edildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler M.C.A. ile birlikte F.A. ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.