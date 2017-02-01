Sivas Suşehri'nde Şüpheli Ölüm

Suşehri'nde şüpheli ölüm



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 44 yaşındaki Fuzuli Manap yıkanmak için girdiği banyoda ölü bulundu.



Olay saat 19.00 sıralarında Suşehri ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Nane Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Arkadaşı Ahmet Bulut'a ait evde birlikte yaşayan ve 10 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Fuzuli Manap, yıkanmak için oturma odasındaki kömürlü sobada ısıttığı suyu alarak evin banyosuna girdi. Bu sırada dışarıda olan ev arkadaşı Ahmet Bulut eve geldiğinde iddiaya göre Manap'ı banyoda hareketsiz yatarken buldu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fuzuli Manap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde yapılan incelemenin ardından Manap'ın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oturma odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği sanılan Manap'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.