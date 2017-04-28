Sivas Suriyeli Mustafa, Halk Otobüsünün Altında Can Verdi

Sivas'ta arkadaşıyla bisiklet süren Suriyeli 9 yaşındaki Mustafa Berbuş halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza 13.30 sıralarında Yiğitler Mahallesi Cihangir Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli Salih-Remziye Berbuş'un tek çocuğu olan Mustafa Berbuş ve arkadaşı 10 yaşındaki Ahmet Kattur'la birlikte cadde bisiklet sürmeye başladı. Aynı bisiklet üzerindeki iki çocuğa Melih Gazi Karabulut yönetimindeki Yiğitler-Kılavuz seferini yapan 58 H 0239 plakalı halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalarak bisikletle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklenen Mustafa Berbuş olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Ahmet Kattur ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Ahmet Kattur ise olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası otobüs şoförü Karabulut, aracı olay yerinde bırakıp polis merkezine giderek teslim oldu. Karabulut'un aracı süratli kullandığı iddia edildi.



"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"



Kazayı duyup olay yerine gelen Suriyeli Mustafa'nın annesi Remziye Berbuş oğlunun cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışan anne Berbuş emniyet şeridini aşarak oğlunun cenazesine bakmak istedi. Olay yerine gelen baba Salih Berbuş ise oğlunun cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu. Berbuş'un cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.