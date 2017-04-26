Sivas Sokak Ortasında Genç Kıza Şiddet Kameraya Yansıdı

Svas'ta genç yaşlardaki bir kıza uygulanan şiddet kameraya yansıdı.



Olay saat 15.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde bir kafede oturan çift bir süre sonra dışarı çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan çiftten erkeğin, arkadaşı olduğu tahmin edilen kızın cep telefonunu kontrol etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlenen kişi, karşısında duran genç kıza tokat attı. Kadına uygulanan bu şiddet anları ise amatör kameraya yansıdı. Bu sırada çevreden geçenlerin ise olaya müdahale etmediği görüldü. Şiddet gören genç kızı arkadaşları yanına gelerek teselli etmeye çalıştı.