Sivas Sgk ve İşkur Müdürleri Gürün'de

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İl Müdürü Hikmet Canpolat ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas İl Müdürü (SGK) Kadir Boztepe, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.



Canpolat ve Boztepe ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Çiftçi'den bilgi aldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi de, Gürün'e en güzel hizmeti yapmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi.