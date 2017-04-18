Sivas Şehit Polis Yurtoğlu Için Mevlit Okutuldu

Şehit polis Yurtoğlu için mevlit okutuldu



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanarak şehit olan polis özel harekat Hakan Yurtoğlu için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Nisan'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan ve 17 gün Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde (GATA) tedavi altındayken 18 Nisan 2016'da şehit olan 2 çocuk babası polis özel harekat Hakan Yurtoğlu için şehadetinin birinci yılında mevlit okutuldu. Ailesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehidin babası Mustafa Yurtoğlu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından ardından şehitler için dua edildi. Mevlide katılanlara polis tarafından gül suyu ile mevlit şekeri ikram edildi.