Sivas Polis Okulundan 'Afgan' Polislerin Eğitimi Klibi

Sivas'ta Afganistan'dan gelen kadın polislere eğitim veren Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), eğitim aşamalarını yansıtan klip hazırladı.



Türkiye ile Afganistan arasında 2011 yılında imzalanan Afgan ulusal polisinin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi hususunda Türkiye ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki işbirliği kapsamında dönem dönem erkek ve kadın polis adaylarının eğitim gördüğü Sivas Meslek Yüksekokulu kısa süre önce yeni mezunlarını verdi. İlk eğitimlerini 2011 yılında vermeye başlayan Sivas PMYO'da bugüne kadar 1005'i kadın başta olmak üzere toplam 2 bin 959 Afgan polis mezun oldu. 4 aylık eğitimlerinden oluşan etaplarda Afgan adaylara Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, polis usul ve esasları, polis hukuku, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım, bilgisayar kullanımı, ilk yardım, ifade alma, insan hakları, polis savunma taktikleri, olay yeri inceleme, terörizm ve delil toplama alanında eğitimler verildi. Sivas PMYO, kadın polislere yönelik eğitim aşamalarını yansıtan klip hazırladı. Klipte Afgan kadın polis adaylarının eğitim aşamalarından örnekler sunuldu. Sivas PMYO'da yeni dönem adayların eğitimlerine ise kısa süre sonra başlanacak.