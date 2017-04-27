Sivas Oturduğu Binayı Yakarak Intihara Kalkıştı

Oturduğu binayı yakarak intihara kalkıştı



SİVAS'ta maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren ve alkollü olduğu görülen 69 yaşındaki Baki Yıltaş kaldığı binayı yakarak intihar girişiminde bulundu. Yıltaş, alevlerin büyümesi üzerine korkup intihardan vazgeçti.



Olay saat 14.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi 33'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk babası Baki Yıltaş yalnız yaşadığı eski tek katlı dükkandan bozma iki göz binada maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdi. Alkol aldıktan sonra intihar etmek isteyen Yıltaş, yatağının altındaki kağıtları ateşe vererek yangın çıkardı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine korkan Yıltaş son anda kendini dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu. Komşularının ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



PATLAYAN TÜP PARÇASI ÖĞRENCİ YURDUNA İSABET ETTİ



Yanan evin karşısında bulunan 5 katlı ve 90 üniversite öğrencisinin kaldığı yurtta ise bu sırada korku dolu anlar yaşandı. Yangını fark eden öğrenciler pencereye çıkarak olay anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Yangın esnasında evin içinde bulunan mutfak tüpü de patladı. Patlamada etrafa saçılan parçalardan bazıları öğrenci yurdunun pencerelerinin köşelerine isabet etti.



'ÖLMEK İSTEDİM, BİLEREK YAKTIM'



Kalacak başka yeri olmadığını ve ölmek istediği için evini bilerek yaktığını söyleyen Yıltaş, "Yakayım da öleyim dedim. Bilerek yaktım. Allah'tan başka kimsem yoktur. Kimseden şikayetçi, davacı değilim. Öleyim de kurtulayım diye yaktım. Ateşler bana çok yaklaşınca duramadım, kendimi dışarıya attım. Her şeyim yandı" dedi.



Baki Yıltaş itfaiyenin müdahalesinin ardından evinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışan Yıltaş daha sonra evinin önündeki caddede yere uzanarak bir süre kalkmak istemedi. Polis ekipleri tarafından yerden kaldırılan Baki Yıltaş ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.