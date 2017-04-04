Sivas, Nevşehir ve Niğde'de "Huzur" Operasyonu

Sivas, Nevşehir ve Niğde'de, çeşitli şubelerde görevli polislerin ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu yaptı.



Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı çok sayıda polisin ve jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında bir çok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu.



Ekipler, kontrol noktalarına gelen araçlarda arama yaptı ve şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Kafe ve eğlence merkezinde de kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı.



Hafik ilçesinde de huzur operasyonu yapıldı. Hafik Kaymakamı İdris Arslan, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri ve Hafik-Doğanşar yolu üzerinde kontrol yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek bilgi aldı. Uygulamaya katılan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çikolata ikramında bulunan Arslan, "Türkiye'nin huzuru için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah şuana kadar olduğu gibi bundan sonrada olumsuz bir durumla karşılaşılmaz." dedi.



- Nevşehir



"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, Nevşehir'de de 275 polisin katılımıyla yollar, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.



Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına Nevşehir'de, trafik, asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri katıldı.



Uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasının yanı sıra üst araması yapıldı.



Yollarda oluşturulan kontrol noktalarında ise araçlar durdurularak iç ve bagaj kısımlarında arama gerçekleştirildi.



Niğde



Niğde'de ise "Huzur Türkiye-4" uygulaması kapsamında 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.



Kent merkezinde ve giriş çıkışlarında oluşturulan noktalarda, trafik, asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, şüpheli şahıs ve araçlarda, arama, kimlik kontrolü, üst araması yaptı.



Uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması da yapıldı.



Öte yandan ekiplerce, Cumhuriyet Meydanında oluşturulan kontrol noktasında durdurulan hafif ticari aracın mühürsüz olan ve APP olarak bilinen plakası söktürülerek, araç sahibine cezai işlem uygulandı.