Sivas Meşaleli Kayaklarla Teröre Tepki Gösterdiler

Meşaleli kayaklarla teröre tepki gösterdiler



SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte çok sayıda sporcu, meşaleler eşliğinde gece kayağı yaparak pankart açıp terörü lanetledi.



Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte yaklaşık 50 sporcu Yıldız Dağı'ndan meşaleli iniş gerçekleştirdi. Sporcular iniş esnasında 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak son günlerde yaşanan terör olaylarını da lanetledi. Kayak gösterisinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Gül, 100 milyonun üzerinde para harcanarak yapılan Yıldız Dağı Kayak tesislerinde gece kayağı yaptıklarını belirterek, "Burada özellikle geçen yıl yetiştirilen genç sporcularımız bir gösteri sundular. Türk bayrakları ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' yazılı pankartlar açarak meşaleler eşliğinde terörü lanetlediler" dedi. Vali Gül pistin çok güzel olduğunu ve Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu dile getirerek, "Kar kalitesi, güvenliği, organizasyon çok güzel. Fiyat açısından da çok iyi. Yıldız Dağı Kayak tesisleri Türkiye'deki ilk 5 kayak tesisinin içerisinde ve iddia ediyorum bunların içerisinde de hem en genci hem en kalitelisi hem de en ucuzu olması sebebiyle en iyisi" dedi.



"EN KALİTELİ KARI SİVAS'TA GÖRECEKLER"



Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı bu hizmetin Sivaslılar için olağanüstü bir hizmet olduğunu belirten Vali Gül, daha sonra şunları söyledi: "İnşallah her geçen gün biraz daha geliştireceğiz, özellikle yatak kapasitesini artıracağız. İnsanlar buraya gelirken şundan emin olsunlar en kaliteli karı görecekler, en güvenli kayağı yapacaklar, en uygun fiyatı burada görecekler. Çünkü bizim kar etme gibi bir amacımız yok. Burası tamamen hizmet amaçlı yapılan bir tesis. Nasıl Sivas merkezdeki spor salonlarından, havuzların ve futbol sahalarından böyle bir beklentimiz yoksa buradan da böyle bir beklentimiz yok. Amacımız Sivas'ı Sivaslıyı kayakla tanıştırmak, buluşturmak. Bunu yaparken de özellikle çevre illerimiz Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Malatya hatta Kayseri'den gelen misafirlerimiz oluyor, gidenlerden de bu memnuniyeti görüyoruz."