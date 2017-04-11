Sivas Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarına yönelik soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarına yönelik soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler K.Ş, Ö.T, S.C. ve M.Y mahkemece tutuklandı.



Eski Sultan Murat ve Selçuk Fen Eğitim Kurumu çalışanlarından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik Sivas merkezli, Gürün ve Şarkışla ilçeleri ile İstanbul, Ankara ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden İ.G, A.K. ve Ö.A. dün sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Operasyon kapsamında firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.