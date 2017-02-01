Sivas Merkezli Fetö/pdy Operasyonu - 11 Emniyet Personeli Tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilmiş 11 emniyet personeli tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 11'i Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılar İ.E, F.A, F.D, B.Ş, A.A, S.E, E.T, İ.K, Z.B, R.U. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sivas merkezli operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 13'ü emniyet müdürü ve amiri 41 rütbeli personelden 33'ü gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan 8 kişi tutuklanmıştı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.