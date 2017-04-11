Sivas Merkezli 4 Ilde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eğitim kurumlarına yönelik soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarına yönelik soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski Sultan Murat ve Selçuk Fen eğitim kurumu çalışanlarından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Sivas merkezli, Gürün ve Şarkışla ilçeleri ile İstanbul, Ankara ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G, A.K. ve Ö.A. tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



(Uğur Yiğit /İHA)