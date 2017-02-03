Sivas Merkezli 16 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 eski emniyet çalışanı daha tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.K.Ç, E.K, K.N. ve M.Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 zanlıdan 46'sı yakalanmıştı. Daha önce mahkemeye çıkarılan 25 zanlı tutuklanmıştı.





Gözaltındaki 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Firari 10 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.