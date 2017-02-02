Sivas Merkezli 16 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilmiş 6 emniyet personeli daha tutuklandı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Ş.K, S.E, Z.S, M.A, M.Ç. ve İ.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 19 zanlı tutuklanmıştı.



Gözaltındaki 21 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.