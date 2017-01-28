Sivas Merkezli 16 İldeki Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 34'e Yükseldi

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen, aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu operasyonda gözaltı sayısı 34'e yükseldi.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat ve Bursa'da gözaltı kararı çıkartılan 41 polis için dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş 28 kişi gözaltına alınmıştı.



Operasyon kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yapan KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 6 kişi daha gözaltına alındı.



Örgütün haberleşme programı 'ByLock'u da kullandığı tespit edilen şahıslar Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan 7'si ile ilgili yakalama çalışmaları sürüyor. - SİVAS