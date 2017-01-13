Sivas Merkezli 15 İldeki Fetö Operasyonunda Gözaltı Sayısı 39'a Yükseldi

Sivas merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında dün "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i dün gözaltına alındı.



Devam eden operasyon kapsamında bugünde haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 kişi daha ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlılardan 6'sının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - SİVAS