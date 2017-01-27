Sivas, Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi'nde Yer Alıyor

Sivas Valiliği, bazı basın organlarının 24 Ocak tarihli haberlerinde yer alan 'Sivas'ın Termal Kentler Arasında Yer Almadığını' ifade eden haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre "Yapılan çalışmanın bir pilot çalışma olduğu, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere planlama yapıldığı, termal kentlerle ilgili illerin seçiminde tesislerin yatak kapasitesi ve kalitesi ile Sağlık Bakanlığı'nın uzman personel varlığı ve imkanlarına bakıldığı, 5 merkezde termal kent planlanmış olmasına rağmen bunun şimdilik 3 merkezde Afyon-Ömergecek, Yalova-Termal, Eskişehir-Kızılinler bölgelerinde uygulanabileceğinin mümkün olduğu belirtilmiştir" denildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı ana kararlarına göre Termal Turizm Master Planı kapsamında Güney Marmara, Güney Ege, Frigya, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Marmara, Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgeleri olarak 7 ayrı bölgenin belirlendiğini Sivas, Amasya, Tokat ve Erzincan Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi illeri arasında yer aldığı bugüne kadar Turizm Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan termal odaklı 5 adet Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile 73 adet Termal Turizm Merkezi'nde imar planları çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.



Açıklamada,Sivas'ın Türkiye Turizm Master Planı'nda Orta Anadolu Kentleri Bölgesi'nde yer almadığı belirtilerek,"Ancak Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen ifadelerin aksine Sivas'ta, Türkiye Turizm Master Planı içerisinde kendine yer bulmaktadır" ifadelerini kullandı. - SİVAS