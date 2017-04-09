Sivas Kuşlara Çivili Önlem Tepki Üzerine Kaldırıldı

Kuşlara çivili önlem tepki üzerine kaldırıldı



SİVAS'ta tarihi Taşhan içinde bulunan bir çay ocağı sahibinin kuşların konmaması için kemerler arasındaki demir direklere yerleştirdiği çivili tuzak tepki üzerine kaldırıldı.



Sivas'ta Vakıflar bünyesindeki tarihi Taşhan içinde 16 yıldan bu yana çay ocağı işleten Bedrettin Yıldırım kuşların pisleyerek altta oturan müşterilerini rahatsız etmemesi için farklı bir önlem geliştirdi. Yıldırım, özellikle güvercinlerin çok sayıda olduğu Taşhan'ın 2'nci katında bulunan çay ocağının önünde bulunan masa ve sandalyelere oturan müşterilerin üzerine pislememeleri için kemerleri sağlamlaştırmak için yerleştirilen demirlere kuşlar konmasın diye çivili düzenek koydu. Çivili düzeneğe vatandaşlar ve hayvanseverler tepki gösterdi.



"ARTIK RAHATÇA KONABİLİYORLAR"



Vatandaşların ve hayvanseverlerin şikayetleri üzerine Sivas Valiliği harekete geçti. Sivas Valisi Davut Gül Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü arayarak çivili tuzakların kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde çay ocağına gelen Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri demir direklere yerleştirilen çivili tuzakları kaldırdı. Kuşların demir direğe rahatca konduğu görüldü.