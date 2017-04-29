Sivas Iranlı Yolcunun Çantasından 2 Kilo Metamfetamin Çıktı

Iranlı yolcunun çantasından 2 kilo metamfetamin çıktı



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur operasyonu sırasında bir otobüste İran uyruklu yolcuya ait çantada yapılan aramada 2 kilo 55 gram metamfetamin ele geçirildi.



Dün gece Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-100 karayolu üzerinde denetim yapıldı. Ağrı, Doğubeyazıt'tan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan İran uyruklu Sajjad Mohammadpour'un tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine indirilen yolcunun otobüsteki çantalarında arama yapıldı. Yapılan aramada İranlı yolcunun sırt çantası içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 2 kilo 55 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Sajjad Mohammadpour sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.