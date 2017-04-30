Sivas'ın kuşçu babası

20 Yıldır topladığı ekmek kırıntılarını sokak sokak gezip kuşlara dağıtıyor



SİVAS - Sivas'ın kuşçu babası, 10 yıldır topladığı ekmek kırıntılarını sokak sokak gezip kuşlara saçıyor.

Sivas'ta halk arasında "Kuşçu Baba" olarak adlandırılan 80 yaşında ki Mahmut Ali Çakır, yaklaşık 10 yıldır her gün sabah erken saatlerde kalkıp, yemek artıkları arasından topladığı ekmek kırıntılarını ufalayarak şehrin muhtelif yerlerinde ki kuşların beslenebileceği alanlara saçıyor. Özellikle kış aylarında yem bulma sıkıntısı yayan kuşların aç kalmaması için ve hayır işlemek için bunu yaptığını belirtti. Çakır, insanlara ve hayvanlara yardım etmenin güzel bir davranış olduğunu ifade edip gençlerden de yardımsever olmalarını istedi. Çakır, "Benim dizlerimde ağrı var. Yürüdükçe ağrılarım azalıyor. Yürümek hem ayaklarıma iyi geliyor, hem de hayır işlemiş oluyorum" şeklinde konuştu.

(GF-