Sivas İl Özel İdaresinden Masa Tenisinde Başarı

Sivas İl Özel İdaresi küçük kız ve erkek takımlarının küçükler kulüpler arası masa tenisi turnuvasında birinci olduğu bildirildi.



Sivas İl Özel idaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Küçükler Kulüpler Arası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.



4 Eylül Spor Salonunda gerçekleşen turnuvaya 6'sı erkek ve 4'ü bayan olmak üzere 10 takım katıldı. Turnuvada derece giren takımlara kupa ve madalyaları Ebubekir Boyraz tarafından takdim edildi.



Turnuva direktörü ve 2. kademe antrenörü Süha Ülken Yıldırım, sporcuların güzel maçlar çıkardığını belirterek takımları tebrik etti.