Sivas Fırtına, Sivas'ta 100'den Fazla Binanın Çatısını Uçurdu- Ek

Fırtına, Sivas'ta 100'den fazla binanın çatısını uçurdu- Ek



AMATÖR KAMERALARA YANSIDI



Kentte dün yaşanan fırtına nedeni ile yüzlerce bina ve aracın hasar gördüğü fırtınanın etkisini gösteren anlar amatör kameralara yansıdı. TCDD'ye ait RAY lojmanlarının çatısının komple uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Öte yandan kentetki sanayi sitesinde bulunan esnaf dükkanlarının çatılarının da fırtına etkisi ile kalkıp havalandığı anlar da kameralara yansıdı.