Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Park" Uyarısı

Sivas Emniyet Müdürlüğü vatandaşları usulsüz parklanmalar konusunda uyardı.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte otopark sorunundaki şikayetlerin had safhaya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Vali Varinli Okullar Bölgesi, Hikmet Işık Caddesi gibi merkezi yerlerde usulsüz parklanmaya müsaade edilmeyeceği aktarılarak, cezai işlem uygulanacağı ve araçların çekileceğine vurgu yapıldı.



Ayrıca, İl Trafik Komisyonu kararına göre Atatürk ve İstasyon caddelerinde yük indirme ve bindirme saatlerinin 09.30-11.00, 24.00-06.30 olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, ilgililerin trafik cezasıyla karşı karşıya kalmaması için trafik kurallarına uymaları istendi.