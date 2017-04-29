Sivas Buğdayında Düşük Rekolte Beklentisi

Sivas'ta geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde yüzde 30'luk kayıp beklendiği bildirildi.

Sivas Buğdayında Düşük Rekolte Beklentisi

Sivas'ta geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde yüzde 30'luk kayıp beklendiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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Sivas, Buğday
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