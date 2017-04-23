Sivas Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-2
STAT: Muhsin YazıcıoğluHAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Ahmet Ayaz (xxx), Ata Yıldırım (xxx)SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugun (x)- Tunay (x), Nuri Melih (x)(Dk.77 İsmail Ayaz x), Tolga (xx), Yakup Yiğit (x)- Abdurrahman (x) (Dk.82 İsmail Bulut), Ozan (x), Seyit Ahmet (x), Emrah (xx) (Dk.
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Ahmet Ayaz (xxx), Ata Yıldırım (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugun (x)- Tunay (x), Nuri Melih (x)(Dk.77 İsmail Ayaz x), Tolga (xx), Yakup Yiğit (x)- Abdurrahman (x) (Dk.82 İsmail Bulut), Ozan (x), Seyit Ahmet (x), Emrah (xx) (Dk.73 Mehmet Fatih x), Niyazi Batuhan (x)- Adem Gökçe (x)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (xx)- Ersoy (xx), Hüseyin (xx), Sabri (xx), Hakan Duran (xx)- Semih (xx) (Dk.72 Serkan x), Berkay (xx), Mehmet (xx) (Dk.82 Hakan Doğan), Mert (xx), Abdulkadir (xxx)- Fatih (xx) (Dk.55 Doğancan x)
GOLLER: Dk.17 Fatih, Dk.68 Abdulkadir (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Sabri (Nazilli Belediyespor), Seyit Ahmet (Sivas Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 33'üncü haftasında Nazilli Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
17'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Berat'ın ara pasında ceza sahası yakınlarında topla buluşan Fatih'in şutunda ağlarla buluştu. 0-1.
68'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya gelişine vuran Abdulkadir'in şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 0-2.
- Sivas