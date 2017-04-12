Sivas Belediyespor Kurban Kesti

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kurban kesti.



Kulüp Başkanı Turhan Tunahan'ın bıçaklanması ve Amed Sportif Faaliyetler maçından sonra forvet oyuncusu Mehmet Uğur Tülümen'in kalp krizi geçirmesinin ardından yönetim kurban kesti.



Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde antrenman öncesi getirilen kurban, teknik heyet ve futbolcuların tekbirleri eşliğinde kesilerek, kazasız ve belasız günler geçirilmesi temennisinde bulunuldu. - SİVAS