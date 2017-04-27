Sivas Belediyespor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta, ligin son haftasında deplasmanda lider İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.



Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu idaresinde hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor'da futbolcular taktik çalışması yaptı. Sivas Belediyespor kafilesi, Cuma günü hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile İstanbul'a hareket edecek. Spot Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonu belirleyecek, müsabaka 29 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da İstanbul'da Bahçelievler Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS