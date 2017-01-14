Sivas Belediyespor İkinici Yarıya Galibiyetle Başlamak İstiyor

Spor Toto 2. Lig Beyaz Gurup'ta Sivas Belediyespor, yarın oynayacakları Büyükçekmece Tepecikspor maçıyla ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu idaresinde tamamladı.



Sivas Belediyespor, yarın kendi sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Çapanoğlu, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini belirterek, "Antalya kampında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksikliklerimizi ve oyuncuların durumunu değerlendirme fırsatı bulduk. Taraftarların desteği ile Sivas'ta ikinci yarıya galibiyet ile başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Muhsin Yazıcıoğlu Stadında oynanacak Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşması, yarın saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tolga Kadaz yönetecek.