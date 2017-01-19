Sivas Belediyespor Galibiyet Peşinde

Spor Toto 2. Lig Beyaz Gurup'ta Sivas Belediyespor, Zonguldak Kömürspor deplasmanından galibiyet ile ayrılmak istiyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor, ligin 19. haftasında Zonguldak Kömürspor ile dışarda oynayacağı belirtildi.



Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu, yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Belediyespor'da karşılaşma öncesi kırmızı kart cezalısı olan Abdurrahman Kuyucu ile hafif sakatlığı bulunan Fatih Ayık karşılaşmada forma giyemeyecek.