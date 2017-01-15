Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0





STAT: Muhsin Yazıcıoğlu



HAKEMLER: Tolga Kadaz (xxx), Uğur Önay (xxx), Gökhan Özkan(xxx)



SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugun (xx)- Tunay (xx), Ali (xx), Tolga (xx), Yakup Yiğit (xx), Abdurrahman (xxx) (Dk.81 İsmail), Ozan (xx) (Dk.90 Nuri Melih), Seyit Ahmet (xx), Emrah (xxx) (Dk.86 Onur), Niyazi Batuhan (xxx), Mehmet Uğur Tülümen (x)



BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Burak Cengiz (x)- Anıl (x), Cemal (x), Semih Kaya (x) (Dk.45 Hasan x), Caner (xx), Recep (x) (Dk.77 Burak Sarı x), Soner (x), Ömer (x), Gökhan Çakır (x), Semih Mustafa Usta (xx), Osman (x) (Dk.60 Gökhan Aydaş x)



GOLLER: Dk.32 Emrah, Dk.67 Niyazi Batuhan (Sivas Belediyespor)



SARI KARTLAR: Abdurrahman, Niyazi Batuhan, Tunay (Sivas Belediyespor), Recep (Büyükçekmece Tepecikspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 18'inci haftasında oynadığı Büyükçekmece Tepecikspor maçından 2-0 galip ayrıldı.



32'inci dakikada Abdurrahman'ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası yakınlarında buluşan Emrah, rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.



67'nci dakikada Abdurrahman'ın orta sahadan gönderdiği topla sağ kanatta buluşan Niyazi çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert vurdu, top ağlarla buluştu. 2-0.



Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



- Sivas