Sivas Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor: 1-1

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Ali Adıgüzel (xxx), Caner Eroğlu (xxx), Ferhat Dalgıç (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugun (x)- Tunay (x), Ali (xx), Tolga (x), Yakup Yiğit (xx), Abdurrahman (xx), Ozan (x), Seyit Ahmet (x), Emrah (xx), Niyazi Batuhan (x), Mehmet Uğur Tülümen (xxx)
ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR: Ali Alper (x)- Melih (x) (Dk.90 Alihan), Murat (xx), Gökhan (xx), Hasan (x), Pekin (x) (Dk.46 Murat Akgül x), Fatih (x) (Dk.46 Emre x), Karahan Yasir (x), Yunus (x) Seyit Ali (xxx), Recep Berk (xx)
GOLLER: Dk.36 Mehmet Uğur (Sivas Belediyespor), Dk.75 Seyit Ali (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)
SARI KARTLAR: Seyit Ahmet (Sivas Belediyespor)- Karahan Yasir, Hasan, Murat Akgül (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 20'inci haftasında oynadığı Anadolu Üsküdar 1908 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
36'ıncı dakikada sol kanattan hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine giren Emrah topu altı pas içindeki Mehmet Uğur'u aktardı. Mehmet Uğur düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
75'inci dakikada Recep Berk'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Seyit Ali'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
- Sivas