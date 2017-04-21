Sivas Belediyesinin Yol Genişletme Çalışmaları

Sivas Belediyesinin Kazancılar ve Şehit Fethi Akyüz Caddesinde yol genişletme çalışmalarına başladığı bildirildi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü orta refüjlerin kaldırılması ve caddelerin ışıklandırmalarının yenilenmesi konusunda başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.



Trafik akışının sağlanması ve mevcut caddelerin genişlemesi için ana caddelerde refüjleri kaldıran belediye ekipleri, Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı.



Geçen yıl başlatılan ana caddelerdeki standardı bu yılda uygulamaya başlayan ekipler Atatürk Caddesinden Cumhuriyet Üniversitesine kadar yeni bir bulvar oluşturacak.



Eğri Köprünün yanına ikinci köprünün de yapılmasının ardından bu bölgedeki trafik akışının rahatlaması hedefleniyor.