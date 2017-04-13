Sivas Belediyesinden Şemdinli Belediyesine Destek

Sivas Belediyesi, kayyum atanan Şemdinli Belediyesine destek olmak için çalışma başlattı.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik alanda iyileştirilmenin yapılması maksatlı birçok belediye kendilerine kardeş belediye belirlemesinin ardından Sivas Belediyesi de Şemdinli Belediyesi ile kardeş oldu.



Sivas Belediyesi, Şemdinli Belediyesinin ihtiyaçlarını belirlemek için tespit çalışmalarına başladı.



Bu kapsamda Şemdinli ilçesini ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Belediye İmar Müdürü Erol Genç, belediye yetkililerle bir araya gelerek ilçedeki sıkıntıları yerinde inceledi.



İncelemenin ardından özellikle sosyal donatılardan yoksun ilçede, yeşil alan ve çocuk oyun alanları oluşturmak için çalışmalar başlatılacak.



Bu kapsamda Sivas Belediyesi, Şemdinli Belediyesine çalışmalarında yardım edecek.



Belediye hizmetlerinin hızlı ve kolay çözümü için tecrübe paylaşımı yapılacak. Teknolojik ekipman, araç, iş makinesi gibi ihtiyaçların yanı sıra park bahçe işlerinde de destek olunacak.