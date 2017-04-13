Sivas Belediyesi'nden Şemdinli Belediyesi'ne Destek

Sivas Belediyesi kayyum atanan Şemdinli Belediyesi'ne destek olmak için çalışma başlattı.



Bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi sosyo, ekonomik alanda iyileştirilmenin yapılması amacıyla birçok belediye kendilerine kardeş belediye belirlerken Sivas Belediyesi de Şemdinli Belediyesi ile kardeş oldu.



Kayyum atanan belediyeler ile başlatılan kardeş belediye uygulaması kapsamında Sivas Belediyesi Şemdinli Belediyesinin ihtiyaçlarını belirlemek için tespit çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Şemdinli ilçesini ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Belediye İmar Müdürü Erol Genç, belediye yetkilileri ile bir araya gelerek ilçedeki sıkıntıları yerinde inceledi. Özellikle sosyal donatılardan yoksun ilçede, yeşil alan ve çocuk oyun alanları oluşturmak için çalışmalar başlatılacak.



Sivas Belediyesi, Şemdinli Belediyesine çalışmalarında yardım edecek. Belediye hizmetlerinin hızlı ve kolay çözümü için tecrübe paylaşımı yapılacak. Teknolojik ekipman, araç, iş makinesi gibi ihtiyaçların yanı sıra park bahçe işlerinde de destek olunacak. - SİVAS