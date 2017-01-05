Sivas Belediyesi Karşıyaka'da Çalışma Başlattı

Sivas Belediyesi Karşıyaka Mahallesinde yapılacak mesire alanı için çalışmalara başladı.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ne hak ettiği cazibenin kazandırılmak istendiği ve İlk olarak mahallede bulunan ormanlık alanın mesire alanı olarak düzenlenme çalışmalarına başlandığı aktarıldı.



Bu yıl haziran ayında bölgeye büyük bir canlılık kazandıracak Çamlık Mesire Alanının hizmete açılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Öncelikle alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen mesire alanında su hatları, elektrik hatları, yol aksları belirlendi. Çardak ve kamelyaların montajı tamamlanırken, mesire alanının ihtiyacı olan tuvaletler, mescit ve bulaşıkhane ile yapay şelalenin büyük bir kısmı ve sulamayı sağlayacak olan 300 tonluk su deposu da tamamlandı."