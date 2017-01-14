Sivas Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Hayat Ağacı Derneği'nin adını kullanarak para talep edenlere vatandaşlardan itibar etmemelerini istedi.



Hayat Ağacı Derneği'nin Suriye için düzenlenen yardım kampanyasını, dernek merkezinde makbuz karşılığı ile ayrıca resmi internet sitesinde yer alan banka hesap numaralarına para havale edilmesi şekli ile yürütüldüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, yardım kampanyasıyla ilgili şahsi hesap numarası kesinlikle kullanılmadığını ifade etti.



Özaydın, vatandaşların, telefon ile arayarak ya da bizzat ziyaret ederek, şahsi hesap numarasına para yatırılmasını isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - SİVAS