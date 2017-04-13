Sivas Belediye Başkanı Aydın'dan Ziyaretler

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ile Tarım Kredi Kooperatifleri Müdürü İsmail Köse'yi makamında ziyaret etti.



Aydın, ilk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut'u ziyaret ederek, Yakut'la çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürü İsmail Köse'yi ziyaret eden ve Köse ile bir süre sohbet eden Aydın, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Aydın, son olarak Sivas Belediyespor'un kalp krizi geçiren futbolcusu Mehmet Uğur Tülemen'i evinde ziyaret etti. Burada futbolcu ve ailesi ile bir araya gelen Aydın, Tülemen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ziyaretlerinde Aydın'a, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan da eşlik etti.