Sivas - BBP Sivas Il Başkanı Bulut: 8 Yıldır Mücadele Ediyoruz

BBP Sivas İl Başkanı Bulut: 8 yıldır mücadele ediyoruz



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, partilerinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 8 yıl önce suikaste kurban gittiğini belirterek, "Suçluların kanun önüne çıkması için o günden itibaren mücadele ediyoruz" dedi.



BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla açılan dava yarın Kahramanmaraş'ta görülecek. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının 7 yıl 8 ay 27 gün önce suikaste kurban gittiğini belirterek o günden itibaren suçluların kanun önüne çıkması için mücadele ettiklerini ifade etti. Yazıcıoğlu davasına takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan İl Başkanı Bulut, "Yarınki mahkeme sadece arama ve kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in mahkemesi. Karşılığı 2 yıldan düşük olan bir mahkemeye gidiyoruz. Ana davaya gitmiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili kişilerin hesap vereceği mahkemeye gitmiyoruz" dedi.



Mahkemeye katılmak üzere 50 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelen Avrupa Türk Birliği Başkanı Erol Yazıcıoğlu ise, "Yarın inşallah şehit başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehit olan dava arkadaşlarımızın duruşmasını takip edeceğiz. Yalnız yarın için değil olayın olduğu 25 Mart 2009 tarihinden itibaren şehit liderimizin dava arkadaşları olarak sürekli bu sürecin takipçisi olduk. Yarın Avrupa Türk Birliği Federasyonumuzun divan üyeleri, teşkilat başkanlarımız ve dava arkadaşlarımızla mahkemeden sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte bir otelde istişare toplantısı yapacağız" dedi.