Sivas Bakan Yılmaz Sonuç Ne Olursa Olsun Birlikte Çalışacağız

Bakan Yılmaz Sonuç ne olursa olsun birlikte çalışacağız



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 18 Maddelik Anayasa değişikliği referandum u için oyunu memleketi Sivas'ta kullandı. Saat 11.00 civarında Sivas Lisesi'ne gelen Bakan Yılmaz'a AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ile İl Başkanı Ziya Şahin eşlik etti. Bakan Yılmaz, oy kullanacağı 2072 nolu sandığa giderek, sandık görevlileri ile tokalaştıktan sonra sırasını bekledi. Oy pusulası ve mührü alıp kabine giden Bakan Yılmaz sandıkta oyunu kullandı. Ardından Lise binası içerisinde oy kullanılan sınıfları tek tek ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarını açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin referandum sürecine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "Bu sürecin sağlıklı şekilde işlemesinde, 'evet' diyenin de 'hayır' diyenin de gerekçelerini halka aktarmakta göstermiş olduğunuz özenden ve gayretten dolayı hepinizi teşekkür ediyorum" dedi. Millet iradesinin mutlak üstünlüğüne ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna inanarak halkın önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini belirten Bakan Yılmaz, daha sonra şunları söyledi:



"Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde faydalanmasını, nimetlerden eşit olarak yararlanmasını, külfetleri de eşit olarak yüklenmesini istiyoruz. İnanıyoruz ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu gençlerine emanet edilen bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir. Bu aziz millet, bu cumhuriyetin sahibi olduğunu 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak canı pahasına, kanı pahasına gösterdi. Şimdi de sandıklara gelerek, oylarıyla birlikte bu milli iradenin ve demokrasinin de sahibi olduğunu gösterdi. Bundan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."



'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ'



Ardından siyasi partilere teşekkür eden Yılmaz, "Bir başka teşekkürüm bütün siyasi partilerimize. Bu süreç içerisinde kamuoyunu rahatsız edecek herhangi bir tartışma, herhangi bir sıkıntı olmadı. Bütün siyasi partilerimize, partilerimizin yöneticilerine ve Sivaslı hemşehrilerime sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bu halk oylamasının hem ülkemize hem de Sivas'ımıza barış getirmesini, huzur getirmesini diliyoruz. ve inanıyoruz ki bunun neticesi, bir müjdeli haberin, bir aydınlık günlerin habercisi olacaktır" dedi. Bakan Yılmaz konuşmasının sonunda ise, vatandaşların oy kullanımıyla ilgili şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 3'te bir gibi vatandaşlarımızın sandığına geldiğini söylediler. Ümit ediyoruz ki, genelde anketlerde de onu gösteriyor yüzde 90'nın üzerinde bir katılım olsun. Yani öyle değilse bile kesinlikle daha önceki oylamalardan çok daha fazla bir katılımın olmasını bekliyoruz. Çünkü millet kendi hakkına, hukukuna sandıkta oyunu kullanarak sahip çıktığını gösterecektir." diye konuştu.



LİSEDE ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ SOKAĞI



Bakan Yılmaz'ın oyunu kullandığı Sivas Lisesi'nin koridarlarından birinin 'Şehitler ve Demokrasi Sokağı' olarak düzenlenmesi dikkat çekti. Oy kullanılan sınıfların da bulunduğu koridorda 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Koridarda 15 Temmuz şehitlerinden başta Ömer Halisdemir olmak üzere tümünün fotoğrafları ile vatandaşların tanklara, askerlere müdahalelerini yansıtan fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağı öperken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Bakan Yılmaz oy kullandıktan sonra bu koridorda bulunan sınıfları da ziyaret ederek görevlilerle tokalaştı.



YAŞLI VE ENGELLİLERE YARDIM



Öte yandan oy kullanılan okullara tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı ve engelliler, yakınları ve görevlilerin yardımı ile merdivenlerden çıkarılarak oylarını kullandı. Hastalara ise sağlık görevlilerinin eşlik ettiği görüldü.