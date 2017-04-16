Sivas Bakan Yılmaz Gerginlikleri Geride Bırakacağız
Bakan Yılmaz: Gerginlikleri geride bırakacağızMİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini belirterek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi.
Bakan Yılmaz: Gerginlikleri geride bırakacağız
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini belirterek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum sonuçlarını memleketi Sivas'ta partisinin il başkanlığından takip etti. Referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre çoğunlukta 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Bakan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz, bir mutabakat sonucu Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türk milletinin önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatine olacağına, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacağına inandı ve 'evet' tercihinde bulunarak Türkiye'nin önünü açtı. Sayın başbakanımızın söylediği gibi, 'Bu sürecin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir. 'Evet'iyle, 'hayır'ıyla kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Bu sonucu ortaya çıkaran aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz."
"TÜRKİYE İSTİKRARLI HÜKÜMETLERLE KAZANACAKTIR"
Memleketi Sivas'ın da yüzde 71'in üzerindeki bir oyla bu anayasa değişikliğine güvendiğini belirten Bakan Yılmaz, hemşehrilerine de ayrıca teşekkür etti. Bu halk oylamasında hiç kimsenin kaybetmediğini ifade eden Bakan Yılmaz, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
"İnşallah 80 milyon hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenini nimetlerini artırma konusunda beraber çalışacağız. ve yine külfetlerini de adaletli bir şekilde hep beraber birlikte üstleneceğiz. Biz hep beraber Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacağız. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' düşüncesi içerisinde aldığımız Türkiye'den daha iyi bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakacağız. Bu sonuç Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyenin üzerine çıkarmak için istikrarlı hükümütlere fırsat tanıyacaktır. Dolayısıyla istikrarlı hükümetlerle de Türkiye kazanacaktır."
"YENİ TÜRKİYE'NİN İNŞASINDA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"
Ayrıca bu halk oylamasının ülkeye uzlaşma iklimi getireceğini de belirten Bakan Yılmaz, şöyle dedi:
"Bundan sonra kim bu ülkeyi yönetmek istiyorsa mutlaka ama mutlaka toplumun tamamını kucaklaması lazım. Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmek için bunu yapmak şart. Dolayısıyla da Türkiye bir uzlaşma iklimine girecektir. Artık bundan sonra hiç kimse ötekileştirici, kırıcı, başkasını tahrik edici dil kesinlikle kullanmayacaktır. Bundan sonra barış dilini, Yunus'un dilini, Mevlana'nın dilini, Hacı Bektaşı Veli'nin dilini kullanarak 80 milyonla ortak değerde buluşacaktır. Her bir vatandaşımızın değerlerinin kendi değeri olduğunu bilerek davaranacaktır. Bundan Türkiye kazanacaktır. Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız. Bu sürecin kaybedeni olmamıştır, kazananı Türk milleti ve demokrasimizdir. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz."