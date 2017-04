Sivas Bakan Yılmaz: Bu Sistemin Faydası Var, Zararı Yok

Bakan Yılmaz: Bu sistemin faydası var, zararı yok



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasette değişimi getirdiğini belirterek, "Onun içinde diyoruz ki kesinlikle sağduyu sahibi her insanın, aklı başında her hemşehrimin, her Türk vatandaşının bu sisteme 'evet' oyu vermesi lazım. Çünkü bu sistemin bu millete faydası var, zararı yok" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Divriği ilçesine gelerek partisinin ilçe başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililerine hitap eden Bakan Yılmaz, geçmişte herkesin hayal ettiği sistemi Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteğiyle yapar duruma geldiklerini belirterek, "Eğer 16 Nisan'da bu aziz millet kabul ederse bundan sonra koalisyon pazarlıkları diye bir şey olmayacak. Bundan sonra istikrar diye bir şey de söz konusu olacak. Çünkü siz hükümeti seçerken 5 yıl süre veriyorsunuz, 5 yıl sonrada hükümet yeniden önünüze gelecek. Eğer size söylediklerini yerine getirmişse, vaatlerinin takipçisi olmuşsa, pastayı büyütmüşse ve adaletli bir şekilde dağıtmışsa 5 yıl sonra önünüze gelen hükümete 'tekrar devam edebilirsiniz' diyebilirsiniz. En fazla 2 dönem. 10 yıl sonra mutlaka değişim lazım. Bu sistem siyasette değişimi getiriyor. Onun içinde diyoruz ki kesinlikle sağduyu sahibi her insanın, aklı başında her hemşehrimin, her Türk vatandaşının bu sisteme 'evet' oyu vermesi lazım. Çünkü bu sistemin bu millete faydası var, zararı yok" dedi.



'MİLLİ İRADEYE DAHA UYGUN'



Bu sistemin daha demokratik ve milli iradeye uygun olduğunu belirten Bakan Yılmaz şunları söyledi:



"Biz 2002'de seçime girdik, yüzde 34 oy aldık ülkeyi yönettik. 2007'de seçime girdik, yüzde 46 oy aldık ülkeyi yönettik. Şimdi yüzde 49'la ülkeyi yönetiyoruz. Eğer bu halk oylaması kabul edilirse, bundan sonra yüzde 34'le, 46'yla, 49'la ülkeyi yönetmek mümkün mü? Yok. Mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy olmak lazım. Bu bakımdan da yüze 50 ile bu ülkeyi yönetmek yüzde 34'lerle, yüzde 40'larla bu ülkeyi yönetmekten daha demokratik, daha milli iradeye uygun diyoruz. Elinde adalet terazisi olan herkes kesinlikle bu sistem daha demokratiktir diyecektir. Başka hiçbir gerekçe olmasın sadece bu gerekçe bile buna 'evet' oyu vermek için yeterlidir."



Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından ilçeyi kurulan pazarı gezerek vatandaşları selamladıktan sonra restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşsifası'nı gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, partilerin ilçe başkanları ile sohbet etti. Ardından Kangal ilçesine geçen Bakan Yılmaz, burada da MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçedeki bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, bunun bir parti meselesi olmadığını çünkü MHP, BBP ve Saadet Partisi tabanının da bu sisteme destek verdiğini ifade etti. Bakan Yılmaz daha sonra Altınyayla ilçesini ziyaret ederek burada da vatandaşlara referandum değişikliği konusunda bilgilendirmede bulundu.