Sivas Almanya'dan Tatile Gelen Sivaslı Mesut, Reina Saldırısında Öldü

Almanya'dan tatile gelen Sivaslı Mesut, Reina saldırısında öldü(EK)



1)KÖYDEKİ YAKINLARI ÜZGÜN



Almanya'dan tatile geldiği İstanbul'da Reina'ya düzenlenen terör saldırısında ölenler arasında yer alan Mesut Gürbüz'ün Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde yaşayan yakınları, acı habere üzüntüyle karşıladı. Mesut Aksoy'un olaydan 1 gün önce Almanya'dan İstanbul'a geldiği burada yaşayan ablası Hatice Aksoy'u ziyaret etiği öğrenildi. Almanya'da yaşayan Feyzullah-Narin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Mesut Gürbüz'ün, Eğerci Köyü'nde yaşayan 4 üvey kardeşi olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki konuşma güçlüğü çeken üvey ağabeyi Murat Gürbüz, olaydan üzüntü duyduklarını belirtti. Köyde yaşayan yengesi 45 yaşındaki Herdem Gürbüz ise, Mesut Gürbüz'ün olaydan 1 gün önce İstanbul'a geldiğini, daha sonra gittiği mekanda saldırı sonucu öldüğünü duyduklarını dile getirdi. Mesut Gürbüz'ün Almanya doğumlu olduğunu ve en son 2 yıl önce köye ziyarete geldiğini ifade etti. Üzgün olduklarını ifade eden Herdem Gürbüz, "İstanbul'a tatil için ablasının yanına gelmiş. Sonra da bu olay yaşandı. Üzüldük. Genç yaşta ölüm haberini aldık. Acı bir olay" diye konuştu.



HALEP PAYLAŞIMI YAPMIŞ



Mesut Gürbüz'ün sosyal medya hesabında, Suriye'nin Halep kentinde yaşananlarla ilgili paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Son olarak İstanbul'a indiğinde, yılbaşı gecesi bir arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı görüldü. Almanya'da Münih yakınlarındaki Landsberg am Lech kentinde yaşayan Mesut Gürbüz'ün bekar olduğu öğrenildi. Cenazesi akşam saatlerinde Gemerek ilçesine getirilecek olan Mesut Gürbüz, yarın Eğerci köyünde öğlen saatlerinde toprağa verilecek.