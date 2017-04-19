Sivas'a 39 Milyon Lira Köydes Ödeneği Verildi

Sivas'a, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 39 milyon 782 bin lira ödenek tahsis edildiği bildirildi.



İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tahsisat Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantı sonucunda ilçeler ve sektörler bazında hedeflenen iş miktarları belirlenerek projeler karara bağlandı.



Sivas'ta 2017 yılında KÖYDES kapsamında 157 köy yolu, 148 içme suyu ve 3 atık su projelerinin planları, bakanlık tarafından onaylanarak, 39 milyon 782 bin lira ödenek tahsis edildi.